Strukturwandel Lausitz Bessere Verkehrswege gebraucht

Dem Vorhaben auf der Schiene folgend dürfe auch die Bundesstraße 178n nicht in Weißenberg an der Autobahn Görlitz-Dresden enden, meint der SPD-Landtagsabgeordnete Thomas Baum aus Bad Muskau. Viele Jahre lang war er beruflich an der Planung großer Autobahntrassen beteiligt. Nun trommelt er für einen Ausbau der B178n bis Cottbus. Unterstützung findet er bereits bei den IHK Cottbus und Dresden sowie der Wirtschaftsregion Lausitz. Deren Sprecher, der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch, sieht zwei Vorteile: Zittau und Löbau erhalten so eine schnelle Straßenverbindung nach Berlin. Außerdem werde die Niederlausitz mit dem tschechischen Automobilzentrum um Mlada Boleslav verbunden. Für Investoren und Arbeitsplätze würden sich damit neue Möglichkeiten ergeben, argumentiert Kelch.

Im Süden endet die B178n momentan rund zehn Kilometer vor Zittau und das nördliche Ende ist in Weißenberg an der Autobahn 4 Görlitz-Dresden.

Im Süden endet die B178n momentan rund zehn Kilometer vor Zittau und das nördliche Ende ist in Weißenberg an der Autobahn 4 Görlitz-Dresden.

Im Süden endet die B178n momentan rund zehn Kilometer vor Zittau und das nördliche Ende ist in Weißenberg an der Autobahn 4 Görlitz-Dresden. Bildrechte: MDR/Bettina Wobst

Noch im laufenden Jahr könnte eine Machbarkeitsstudie erstellt werden. Diese könne dann bei der eigens für die Lausitz eingerichteten Stabsstelle der Bundesregierung geprüft werden. Denn der Bund will möglichst schnell dafür sorgen, dass sich neue Industrien und Dienstleister in der Lausitz ansiedeln, so heißt es im Bundeswirtschaftsministerium. Wenn alles reibungslos klappt, sei es möglich, dass die neue Bundesstraße Zittau-Weißwasser-Cottbus in 15 Jahren fertig ist. So lautet die Prognose des Verkehrsplaners Thomas Baum. Klagen von Anwohnern und Interessengruppen über mehrere gerichtliche Instanzen würden das Projekt allerdings um viele Jahre verschieben.