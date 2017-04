Dresden, Bremer Straße: Vor knapp zwei Jahren wurde hier auf einer Industriebrache eine Zeltstadt für 1.000 Menschen aus dem Boden gestampft wurde. Heute muss man sich am Eingang der Erstaufnahmeeinrichtung mit einer Chipkarte an- und abmelden. Dann öffnet sich die Tür zu einer großen, asphaltierten Fläche an deren Rändern ordentlich aufgereiht zehn große Wohncontainer mit Zeltdächern stehen. Dazwischen Sandkästen, ein Baskettballplatz und überdachte Bänke. Alles perfekt organisiert und beschriftet - und vor allem fast menschenleer. Die Erstaufnahmeeinrichtung ist derzeit nur zu zwölf Prozent belegt. Doch von Überkapazitäten möchte Dietrich Gökelmann, der Präsident der Landesdirektion Sachsen, trotzdem nicht gerne sprechen.

Die Diskussion darüber, wie viel Überkapazität wir uns denn leisten wollen und müssen, ist längst in vollem Gange. Tatsächlich hat man im Freistaat fast zwei Drittel der Plätze in Erstaufnahmeeinrichtungen, die man 2015 zum Teil in Nacht und Nebel-Aktionen errichtet hatte, schon wieder abgebaut. Was da an Auf- und Abbau passiert ist, ist schon beträchtlich. So gab es 2014 rund 2.000 Plätze in Erstaufnahmeeinrichtungen. Ende 2015 hat man auf 16.700 Plätze erhöht, um jetzt wieder bei rund 5.000 Plätzen zu landen.