Für die offenen Stellen haben sich unter anderem Naturwissenschaftler, wie diplomierte Biologen, Chemiker und Physiker, aber auch Betriebswirtschaftler beworben. Eingestellte Seiteneinsteiger hatten es bisher in Sachsen besonders schwer. Nach einem Crashkurs von gerade einmal einer Woche wurden sie bereits vor die Klassen gestellt und sollten unterrichten. Weiteres Rüstzeug mussten sie sich berufsbegleitend und mit Hilfe eines Mentors erwerben. Diesem wurde für die Unterstützung lediglich eine Stunde pro Woche gutgeschrieben. Dass diese "Schnellbesohlung" nicht ansatzweise ausreicht, ist auch dem Kultusministerium klar geworden. Deshalb gibt es seit diesem Jahr statt des Crashkurses à la "Wie überlebt man im Klassenzimmer" einen dreimonatigen laut Ministerium "intensiven Weiterbildungskurs". 114 Seiteneinsteiger haben zum Monatsbeginn mit dieser Fortbildung begonnen und können damit Anfang April in den Lehrbetrieb einsteigen. Die berufsbegleitende Weiterbildung bleibt auch für sie obligatorisch.

Seiteneinsteiger werden in Sachsen den Schülern nicht mehr so gut wie unvorbereitet "zum Fraß vorgeworfen".

Sachsen hat neben dem Mangel an ausgebildeten Pädagogen aber noch ein zweites großes Problem: Kaum einer der neuen Lehrer will aufs Land. Und dazu gehört inzwischen offenbar selbst Chemnitz. Denn nach Recherchen von MDR SACHSEN wollen 70 Prozent der Bewerber nur an einer Schule in Dresden oder Leipzig unterrichten. Michael Jung vom sächsischen Lehrerverband ist sich deshalb sicher, dass jeder studierte Lehrer, der sich für Chemnitz oder den ländlichen Raum bewirbt, praktisch eine Zusage in der Tasche hat. Da spiele nicht einmal das Fach eine Rolle.