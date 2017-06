"Wir absolvieren gerade das größte Einstellungsprogramm seit 1990", erklärt Brunhild Kurth. "Es ist nicht so, dass ich als Kultusministerin um weitere Stellen kämpfen müsste." Das sei ein Paradigmenwechsel, sagte die Politikerin im Gespräch mit MDR SACHSEN und der "Sächsischen Zeitung".

Zwei Monate vor Beginn des neuen Schuljahres sind nach Angaben der Ministerin 860 von 1.400 Stellen besetzt. Weitere Lehrer sollen in den nächsten Wochen eingestellt werden - die Sächsische Bildungsagentur führe derzeit Gespräche. Das Einstellungsverfahren werde in den Sommerferien und in der Vorbereitungswoche Anfang August fortgesetzt.

Vor allem Grund- und Oberschullehrer fehlen

Sachsens Kultusministerin Brunhild Kurth Bildrechte: dpa Für die neuen Stellen haben sich etwa 2.800 Personen beworben. Nur 1.000 Bewerber sind ausgebildete Lehrer. Fast 600 von ihnen haben sich für den Schuldienst am Gymnasium beworben. Dort hat das sächsische Kultusministerium allerdings nur 100 Stellen zu besetzen. Die meisten Lehrer werden an Grund- und Oberschulen gebraucht - sachsenweit können jeweils rund 480 Stellen besetzt werden. Beworben haben sich allerdings nur 160 ausgebildete Grund- und 130 Oberschullehrer. An den Förderschulen liegen nach Angaben des Kultusministeriums 60 Bewerbungen für 175 Stellen vor. An den berufsbildenden Schulen können 159 neue Lehrer eingestellt werden.

Wir können nicht alle Stellen mit voll ausgebildeten Lehrern besetzen. Vor allem nicht mit Lehrern für unsere Grund- und Oberschulen. Kultusministerin Brunhild Kurth

Die meisten Neueinstellungen entfallen auf die Region Dresden und Leipzig. Kurth wirbt daher besonders für die ländlichen Regionen. Allerdings sei es selbst schon für Städte wie Chemnitz schwieriger, Bewerber zu begeistern. "Gerade in den ländlichen Regionen aber wird Lehrern viel geboten. Inzwischen kommen Bürgermeister sogar mit geschnürten Paketen vom Kita-Platz über Grundstücksangebote bis hin zur Hilfe bei Jobs für den Lebenspartner, um Lehrer für ihre Region zu begeistern," so Kurth.

Ohne Seiteneinsteiger geht es nicht

In einem Brief hat Kurth am Dienstag die Schulleiter in Sachsen über die Situation informiert. "Das Thema Seiteneinsteiger wird in diesem Jahr größer sein als jemals vorher", sagte die Kultusministerin. "Die Anzahl ausgebildeter Lehrer ist einfach nicht auf dem Arbeitsmarkt verfügbar, zumal alle Länder Lehrer suchen." Auch die 1.000 Bewerber mit Lehramtsstudium werden vorraussichtlich nicht alle in Sachsen bleiben, weil sie sich mehrfach beworben haben.

Sachsen steht im Wettbewerb mit anderen Bundesländern. Aber gibt es nach Angaben der Ministerin auch Anfragen von Lehrern, die zurückkehren wollen. In fünf Fällen seien bisher Zulagen dafür gezahlt. "Unser Schulsystem hat ja bundesweit nicht den schlechtesten Ruf“, so Kurth. "Wir werben auch zielgerichtet in anderen Ländern für Sachsen, etwa in Bayern. Dort gibt es Überbedarfe." Einen Vorteil sieht sie darin, dass in Sachsen die Ferien früher beginnen, hier als auch früher eingestellt werde. Der Wettbewerbsnachteil: In Sachsen werden Lehrer nicht wie in den meisten anderen Bundesländern verbeamtet.

Am Ende dieses Schuljahres werden 1.350 Lehrer aus dem Dienst ausscheiden. Zusammen mit den 815 im Frühjahr übernommenen Lehrkräften liegt die Zahl aller Neueinstellungen um mehr als 865 höher als die der Altersabgänge.