GEW Sachsen schlägt Alarm Wird das neue Schuljahr richtig schlimm?

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) rechnet mit dem schwierigsten Schuljahr für Sachsen seit 1990. GEW-Landeschefin Uschi Kruse sagte am Mittwoch in Dresden, eine solch komplizierte Lage habe man noch nie gehabt. Vor allem die hohe Zahl an Seiteneinsteigern mache der Gewerkschaft Sorgen.



Kruse rechnet damit, dass die Hälfte des neu eingestellten Personals Seiteneinsteiger sind. Viele von ihnen würden sich noch bis Dezember in Qualifikationskursen befinden und damit den Schulen nicht voll zur Verfügung stehen. Darüber hinaus gebe es viele Lehrer, die an anderen Schularten unterrichten sollen, für die sie keine Ausbildung haben.



Die GEW geht mit Stand Mittwoch davon aus, dass trotz der Seiteneinsteiger bis zu 150 Lehrerstellen unbesetzt bleiben.

Förderschulen: Jede zehnte Stelle unbesetzt

Den dringenden Lehrerbedarf hat auch das sächsische Kultusministerium eingeräumt. Nach Aussagen von Kultusministerin Brunhild Kurth fehlen vor allem Pädagogen für Förderschulen. Zehn Prozent der Lehrerstellen sind demnach unbesetzt. Das Minsterium will weitere Zahlen und Fakten zum neuen Schuljahr am Donnerstag vorstellen.

Lehrergewerkschaft: Landesregierung tut nicht genug

GEW-Landeschefin Uschi Kruse Bildrechte: MDR/Cindy Baumgart Unklar ist noch, wie sich die prekäre Lage an den Förderschulen auswirken wird. Im Bereich der Regionalstelle Bautzen werden laut GEW nur drei von 20 freien Stellen mit ausgebildeten Lehrern ersetzt. Und auch die seien keine speziell ausgebildeten Förderschullehrer. In Chemnitz kommen demnach auf 40 Neueinstellungen 20 ausgebildete Lehrkräfte, wovon nur vier eine Lehramtsbefähigung für die Förderschule hätten. In Dresden hätten bei 27 Einstellungen nur sieben Betroffene eine Lehrerausbildung, davon fünf als Förderschullehrer.



Kruse vermisst ernsthafte Lösungsversuche. Es gebe mehrere hundert ausgebildete Lehrer, die als Flüchtlinge nach Sachsen gekommen seien. Dieses Potenzial könne man nutzen.

Gymnasien und Berufsschulen besser dran