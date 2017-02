Nach dem Fund einer Leiche in einer ausgebrannten Wohnung in Chemnitz dauern die Ermittlungen an. Nach Angaben der Polizei ist noch unklar, ob es sich bei dem Opfer um den Mieter handelt. Das Feuer war am Freitagabend in einer Wohnung im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Ermittler gehen nach derzeitigen Erkenntnissen nicht von Vorsatz aus. Mindestens 17 Bewohner umliegender Wohnungen mussten wegen des Feuers in Sicherheit gebracht werden. Sie konnten inzwischen in ihre Wohnungen zurückkehren, hieß es.

