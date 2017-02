Am Sonnabend hat im Leipziger Panometer eine neue Ausstellung von Panoramakünstler Yadegar Asisi geöffnet. Diesmal nimmt er die Besucher mit auf eine Reise in 3.800 Meter Meerestiefe. Unter dem Titel "Titanic - Die Versprechen der Moderne" ist ein riesiges 360-Grad-Bild des berühmtesten Schiffswracks der Welt auf dem Grund des Nordatlantik zu sehen. Gepäckstücke, Ausrüstung und Alltagsgegenstände sollen das Ausmaß der Tragödie aus dem Jahr 1912 verdeutlichen.

Wie schon der Titel der Ausstellung andeutet, will Asisi nicht nur das Schiffsunglück zeigen. Er sagte, das Schicksal der Titanic sei für ihn auch "ein Sinnbild für die Hybris des Menschen". Die Schau soll also zeigen, welche Folgen es haben kann, wenn der Mensch im Streben nach Fortschritt seine Möglichkeiten überschätzt. Das Rundbild ist 32 Meter hoch und 110 Meter lang, damit hat es eine Fläche von etwa 3.500 Quadratmetern. Es wurde auf 37 Stoffbahnen aus Polyester gedruckt.

Neben dem Panoramabild informiert eine Begleitausstellung über die Hintergründe der Schiffskatastrophe. Zu sehen sind unter anderem reproduzierte Konstruktionspläne zur Titanic oder das einzige deutschsprachige Telegramm eines geretteten Passagiers im Original. Ein Gefühl für die Dimension des Luxusdampfers bekommen Besucher durch eine Rekonstruktion des Schiffsbugs im Maßstab 1 zu 1: Es ist 23 Meter hoch und 19 Meter lang.



Zudem thematisiert die Begleitausstellung ganz allgemein die Errungenschaften der Industrialisierung um 1900. Damals sorgte der neue Werkstoff Stahl für einen Schub der Modernisierung in Architektur, Verkehr und Industrie. Asisi will zeigen, wie das die zuvor ländlich geprägte Gesellschaft veränderte - und wie die neuen Möglichkeiten in Größenwahn umschlugen.