Das Sächsische Apothekenmuseum im Leipziger Thomaskirchhof hat anlässlich des Weltkongresses seine Ausstellung zur Geschichte der Homöopathie um Dokumente und Objekte erweitert. Als ihr Erfinder gilt der in Meißen geborene Samuel Hahnemann. Er vertrat die Ansicht: Nur in einem gesunden Körper steckt auch ein gesunder Geist und das geht durch körperliche Ertüchtigung - ein Rezept, das er als Mediziner später auch seinen Patienten empfahl.

Hahnemann lebte lange in Leipzig, aber zwischen 1821 und 1834 auch im damaligen Herzogtum Anhalt-Köthen. Seit 1851 steht in den Grünanlagen südwestlich des Leipziger Richard-Wagner-Platzes ein Denkmal in Erinnerung an ihn. Am Donnerstagabend findet dort im Rahmen des Kongresses eine Gedenkveranstaltung statt.