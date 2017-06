Matthias Hasberg: Was den Zuzug von Asylbewerbern und Ausländern angeht, haben wir immer den Weg verfolgt, die Menschen nicht in Großunterkünften unterzubringen, sondern in kleinen Einheiten oder eigenen Mietwohnungen. Daran halten wir weiter fest. Nachdem sich die Zuwanderung 2015/2016 sehr stark erhöht hatte, hat sich das jetzt wieder normalisiert. Das heißt, wir kriegen dieses Konzept auch wieder zunehmend hin, Menschen in ganz normalen Wohnungen unterzubringen. Da funktioniert die Integration natürlich deutlich besser, als wenn Flüchtlinge am Stadtrand in große Unterkünfte untergebracht werden.



Schwierig ist Integration beim Thema Arbeitsmarkt und Bildung. Bei den sogenannten DAZ-Klassen stoßen wir zunehmend auf Platzprobleme. Auch da müssen wir anbauen, um Schüler unterrichten zu können. Dazu gibt es keine Alternative. Kinder, die hier herkommen, müssen natürlich als allererstes die deutsche Sprache lernen.



Ein weiteres Problem ist die Integration auf dem Arbeitsmarkt. Da werden wir deutlicher herausgefordert, als wir uns das vor ein zwei Jahren gedacht haben. Das Bildungsniveau, das viele Menschen mitbringen, entspricht nicht dem, was der deutsche Arbeitsmarkt erwartet.