Prinzen-Sänger und Mitinitiator von "Courage zeigen" Sebastian Krumbiegel unterstrich die Wichtigkeit dieses Konzertabends: "Gerade in Zeiten wie diesen, wo der Wind eisiger wird und der Ton rauer, ist es wichtig, sich zu positionieren." Auch Thomas Fabian, Sozialbürgermeister der Stadt Leipzig, betonte: "Leipzig ist eine Stadt, in der jeder leben und sein Potenzial entwickeln kann."

Begleitet wird das Courage Festival traditionell von einem Nachwuchswettbewerb. Am Freitag überzeugte im Werk 2 die Leipziger Band Moonecho. An diesem Sonntag durften sie auch vor großem Publikum auf der Bühne am Markt glänzen. Der Courage-Preis für besonderes Engagement ging in diesem Jahr an Benjamin Heinsohn, einen Schüler der 9. Klasse des Max-Klinger-Gymnasiums. Er hatte eine Petition für einen Mitschüler aus dem Kosovo gestartet, der abgeschoben werden sollte.