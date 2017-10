Begleitet von Polizisten zogen am Dienstag Abschiebegegner aus ganz Deutschland durch das Flughafengebäude. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Nach letzten Informationen soll die Maschine am Dienstagabend vom Flughafen Leipzig-Halle aus in Richtung Kabul starten und abgelehnte Asylbewerber aus mehreren Bundesländern zurück in ihre Heimat bringen. Das Bundesinnenministerium hatte erklärt, es handele sich um mutmaßlich gefährliche Personen oder straffällige Flüchtlinge. Juliane Nagel sagte am Rande der Kundgebung: "Wir wissen nicht, wer in der Maschine sitzt, aber auch Strafgefangene dürfen nicht Gefahren ausgesetzt werden". Am Wochenende hatte es in Afghanistan wieder Anschläge mit zahlreichen Opfern gegeben.