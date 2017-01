Das dritte Tapir-Baby im Zoo Leipzig tapst noch immer namenlos durchs Gondwanaland. Das soll sich nun ändern: Aus mehr als 2.000 Namensvorschlägen von Zoo-Fans wurden sechs Namen ausgewählt, über die in einem Online-Voting abgestimmt werden kann. Zur Wahl stehen:

Der Nachwuchs von Laila und Copasih wurde am 2. Juni geboren. Es ist bereits das dritte Jungtier, das im Leipziger Zoo das Licht der Welt erblickt hat. Die Taufe ist am 1. Juli anlässlich des fünften Geburtstages des Gondwanalandes geplant. An dem Tag können die Besucher die künstliche Tropenlandschaft bis Mitternacht erkunden.