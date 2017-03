Es ist einer der ersten schönen Frühlingstage in Leipzig. Viele genießen die Sonne im Park oder schlendern vor den Toren Leipzigs unbeschwert über die Buchmesse. Doch in der Leipziger Innenstadt gibt es auch sorgenvolle Gesichter und Transparente. Unter dem Motto "Stoppt Abschiebungen nach Afghanistan" zogen am Sonnabendnachmittag Hunderte Migranten, Flüchtlinge und Unterstützer vom Leipziger Hauptbahnhof zum Augustusplatz.

Chancen für Afghanen sind gering

Bildrechte: MDR/Katharina Pritzkow Unter den Demonstranten ist auch Hossian Masumi. Der 34-Jährige ist vor rund eineinhalb nach Deutschland gekommen. Seine Familie lebt weiterhin in Afghanistan.

Unzählige Mal rufen Masumi und die anderen Teilnehmer der Demonstration: "Afghanistan ist kein sicheres Land!"



Das scheinen auch die Zahlen der Geflüchteten zu zeigen: Afghanen machen mit einem Anteil von rund 13 Prozent die zweitgrößte Gruppe von Asylbewerbern in Sachsen aus. Doch die Aussicht auf eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung ist verschwindend gering. Zwar gilt Afghanistan nicht als sicheres Herkunftsland, aber einzelne Gebiete sind laut Bundesregierung sicher genug.



Für Hossian Masumi stimmt das so nicht: "Wer zurückgeschickt wird, den erwarten Gewalt, Korruption und Perspektivlosigkeit. Viele haben nicht mal mehr Familie in Afghanistan, weil die auch im Exil lebt. Es werden junge Menschen abgeschoben, in deren Pass zwar Afghanistan steht, die aber dieses Land noch nie gesehen haben. Die wissen nicht, was sie dort tun sollen."

Gewalt und Konflikte beherrschen noch das Land

Bildrechte: MDR/Katharina Pritzkow Laut Amnesty International sind Konflikte und Gewalt in dem Land weiterhin nicht unter Kontrolle. Im Afghanistanbericht 2017 heißt es dazu: "In den ersten neun Monaten des Jahres 2016 meldete UNAMA im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt 8379 zivile Opfer (2562 Tote und 5835 Verletzte)." Große Probleme bereiten dem Bürgerkriegsland schon seit 20 Jahren die Taliban und nun auch IS-Kämpfer.

An die Attentate, Verwundeten und Getöteten wurde auch auf der Demonstration in Leipzig erinnert. Groß ist die Angst, wegen eines Deals zwischen der EU und der afghanischen Regierung schneller in die Heimat zurück geschickt zu werden. Afghanistan hatte sich bereit erklärt, Flüchtlinge zurückzunehmen - im Tausch gegen eine Finanzspritze. Der Vorwurf der Demostranten: "Das Recht auf ein individuelles Asylverfahren in Deutschland wird nun nicht mehr konsequent durchgesetzt. Seit dem Abkommen werden die Asylanträge von Afghanen schneller bearbeitet und viele bekommen sehr schnell ihre Ablehnung."

Ein faires Verfahren für alle, das wünschen sich die Geflüchteten - so auch Masumi. Wie lange er noch in Deutschland bleiben darf, steht noch nicht genau fest. Ein paar Monate sind es wohl aber noch.