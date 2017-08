Arbeitsagentur Leipzig    600 Lehrstellen noch nicht besetzt

Volkmar Beier von der Arbeitsagentur Leipziger erklärt: "Ein Betrieb bindet in der Regel die Auszubildenden für drei Jahre an sich. Und er hat natürlich den Anspruch, dass die Ausbildung auch abgeschlossen wird. Wenn jemand das Gefühl hat, der Bewerber bringt die nötigen Voraussetzungen nicht mit, dann kann es gut sein, dass der Betrieb Abstand von einem Ausbildungsvertrag nimmt."

Der Magel an Auszubildenden ist längst auch bei den Unternehmen in Leipzig angekommen. Laut Volkmar Beier werden momentan noch 600 Auszubildende gesucht: Vor allem in der Lagerwirtschaft, im Verkauf, der Gastronomie und Hotellerie, bei Versicherungs- und Finanzdienstleistungen, als Arzt- und Praxishilfen und bei Klempnern, Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik.

Die Arbeitsagentur will Schulabgänger und Betriebe nun auf zwei Last-Minute-Aktionstagen zusammenbringen. Bei der ersten Veranstaltung am Donnerstag hatten sich nach Angaben der Arbeitsagentur rund 100 Ausbildungssuchende über freie Lehrstellen informiert. Ein weiterer Aktionstag soll am 28. August folgen. Laut Beier steht den Jungen und Mädchen aber auch an allen anderen Tagen die Tür zur Berufsberatung offen.