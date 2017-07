Schlosskirche Torgau Der Alabaster-Altar kehrt zurück

Für die Restauratoren André Zehrfeld und Susanna Sbaraglia sind es an diesem Sonntag die letzten Handgriffe. Noch ein paar Milimeter schieben, dann passen die einzelnen Fragmente des Alabaster-Altars von Torgau wieder so zusammen. Die beiden haben über ein halbes Jahr an ihm gearbeitet.

André Zehrfeld und Susanna Sbaraglia noch ein letztes Mal Hand an. Dann hat der Altar seine finale Stellung erreicht. Bildrechte: MDR/Gesine Schöps Restaurator Zehrfeld meint: "Solch eine Arbeit ist zeitintensiv. Wenn man einmal anfängt, schaut man nicht auf die Uhr. Man hört dann auf, wenn das Teilstück fertig und in der entsprechenden Position ist. Das sind Arbeiten, die macht man nur einmal in seinem Leben und so ein Stück wird nie wieder gefunden werden. Daran Teilhaben zu dürfen - das ist unbeschreiblich." Oft mehr als zehn Stunden lang, jeden Tag der Woche hat das Ehepaar an dem gemeinsamen Projekt gearbeitet.

Altar mit Geschichte

Pfarrerin Chistiane Schmidt weiß: Die Schäden am Altar sind nicht durch Bomben oder Gefechte entstanden. Bildrechte: MDR/Gesine Schöps Trotz der vielen Zeit und Mühe konnten sie den Altar nicht komplett wieder herstellen. Daran ist vor allem die bewegte Geschichte des Kunststücks Schuld. Er hätte den Zweiten Weltkrieg beinahe nicht überstanden, weiß Pfarrerin Chistiane Schmidt: "Es hat in Torgau keine Kriegsschäden gegeben. Aber die Russen haben hier auf dem Schlosshof Feuer gemacht und irgendwie hat es 1945 einen Schwelbrand gegeben in den Kellern. Der ist zwar gelöscht worden, aber für den Alabaster sind Hitze und Wasser das schlimmste was passieren kann."

Die Folge: So schön weiß und golden wie im 17. Jahrhundert wird das Artefakt in Torgau wohl nie wieder strahlen. Der schneeweiße Altar war 1554 eigentlich in Dresden aufgestellt worden. 1662 hatte man ihn aber in die Schlosskapelle Torgau umgesetzt. Dort verschwand er 1945 und Jahrzehnte lang war völlig unklar, ob er überhaupt noch existiert. Bis ein Fragment des Altars im Februar 2008 in einem Dresdner Auktionshaus entdeckte wurde. Die Staatlichen Kunstsammlungen hatten daraufhin das Relief noch vor der geplanten Versteigerung gekauft. Die Schlosskirche Torgau hat im Zweiten Weltkrieg einiges abbekommen. Ab Ende der 1980er Jahre wurde sie von Denkmalschützern wieder aufgebaut und saniert. Bildrechte: MDR/Gesine Schöps

Rückkehr in die Heimat nach über 70 Jahren