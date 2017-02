Amalie in Paunsdorf Seniorenresidenz wird zwangsversteigert

Der Dortmunder Eigentümer der Liegenschaft in Paunsdorf kann seinen Immobilienkredit nicht mehr bedienen. Damit endet ein weiteres Kapitel in der Auseinandersetzung um die Seniorenwohnanlage in der Schongauerstraße. Seit 2014 verfolgt die Stadt Leipzig die Schließung der Wohnanlage, die bereits seit 18 Jahren betrieben wird.