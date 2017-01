Die ehrenamtliche Helferin versuchte dann ihrerseits, die Wurzener Polizei zum Kommen zu bewegen und sorgte außerdem dafür, dass die vier Eritreer in Sicherheit gebracht werden konnten. Seit Anfang der Woche sind sie bei Freunden und der Adventgemeinde Wurzen untergebracht. Einer der vier Eritreer ist so verängstigt und verstört von den Geschehnissen, dass er die Stadt verlassen will, sagte Robel.

"Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht genau beziffert werden. Inwiefern es bereits am Freitag zu Straftaten am gleichen Objekt kam, wird unter anderem auch Gegenstand unserer Ermittlungen sein", hieß es aus dem OAZ weiter.

Ingo Stange arbeitet beim Netzwerk für demokratische Kultur in Wurzen. Er sagt zu den Vorfällen: "Das waren leider keine Einzelfälle. Es gab hier im letzten und auch schon in diesem Jahr massive Bedrohungen und Angriffe auf Flüchtlinge. Hinzu kommt, dass viele Flüchtlinge keine guten Erfahrungen mit Polizisten in Uniform gemacht haben." Sie werden nicht ernst genommen, wenn sie anrufen und um Hilfe bitten, sagte Stange weiter. Die Beamten würden zum Teil erst kommen, wenn deutsche Freunde der Flüchtlinge anrufen. So sei es auch am vergangenen Samstag gewesen, ist sich Stange sicher.