In dem mysteriösen Betrugsfall um den Unister-Gründer Thomas Wagner ist Anklage gegen einen Finanzvermittler erhoben worden. Dem 69-Jährigen aus Unna in Nordrhein-Westfalen werde vorgeworfen, das betrügerische Kreditgeschäft mit einem angeblichen israelischen Diamantenhändler eingefädelt zu haben, teilte ein Sprecher des Landgerichts Leipzig mit. Wagner soll dem Unbekannten in Venedig 1,5 Millionen Euro übergeben haben. Statt des erhofften 15 Millionen-Euro-Kredits habe er im Gegenzug aber Falschgeld bekommen. Nur die oberste Lage von 20.000 Schweizer Franken sei echt gewesen.