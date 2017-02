Eine Welle von Masernerkrankungen hält derzeit Leipzig im Griff. Seit dem 9. Januar sind bereits 50 Menschen an Masern erkrankt. Trotz der Winterferien verbreitet sich die Infektionskrankheit rasant. Allein in den vergangenen zwei Wochen sind 20 neue Fälle aufgetreten.

Vor zwei Jahren kam es zuletzt zu einer Welle von Masernerkrankungen, die erst mit dem Beginn der Osterferien abebbte. Allerdings zeigt sich das Leipziger Gesundheitsamt besorgt darüber, dass der derzeitige Ausbruch eine deutlich höhere Dynamik aufweist als 2015. Damals waren 74 Fälle in knapp vier Monaten aufgetreten. Die Behörde rät daher, den Impfpass zu prüfen, ob die zwei Impfungen gegen Masern erfolgt sind. Wenn nicht, sollten diese schnellstmöglich nachgeholt werden, sofern nicht man nicht bereits an Masern erkrankt war.

In Nordsachsen breitet sich derweil die Grippewelle weiter aus. Seit Jahresbeginn sind dort schon mehr Grippefälle gemeldet worden als im ganzen letzten Jahr. Bis Ende vergangener Woche wurden 630 Fälle registriert, teilte das Landratsamt am Freitag in Torgau mit. Im Vergleich dazu seien 2016 insgesamt 609 Erkrankungen gemeldet worden.