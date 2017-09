Während es in der Wurzener Innenstadt schon den ganzen Sonnabend gespenstisch still ist, füllt es sich ab 14:30 Uhr am Bahnhof. Eine halbe Stunde vor dem offiziellen Start hat die Polizei schweres Gerät in Stellung gebracht: Mehrere Wasserwerfer stehen am Straßenrand in der Nähe des Wurzener Bahnhofs. Auch SEK-Kräfte sind an diesem Sonnabend in Wurzen im Einsatz.