Geschichts-App für das Smartphone Multimediaguide informiert über Volksaufstand 1953 in Leipzig

Bevor es losgehen kann, müssen Sie natürlich die kostenlose App in den App-Stores von Android oder Apple herunterladen. Das geht am besten im WLAN. Denn mit 200 MB ist die App "Leipzig 1953" ziemlich groß und könnte das Inklusivvolumen der mobilen Daten ziemlich belasten. Wer alle Funktionen des Programms nutzen möchte, sollte außerdem auf einen vollen Akku achten und Kopfhörer einpacken.

Eine Karte in der App "Leipzig 1953" zeigt mit kleinen Feuer-Symbolen an, wo sich geschichtsträchtige Orte der Stadt befinden, die beim Volksaufstand eine Rolle gespielt haben. Bildrechte: MDR/Katharina Pritzkow

Die Tour müssen Sie natürlich nicht zwingend ablaufen. Alle Informationen sind auch von der heimischen Couch abrufbar. Wer die geschichtsträchtigen Orte aber selbst sehen möchte, beginnt am besten beim ersten Punkt: Los geht es an der ehemaligen Großmarkthalle – bekannt als Kohlrabizirkus. Die Großmarkthalle ist einer der Orte, die etwas abseits liegen. Der Großteil der geschichtsträchtigen Orte, wie das Bezirksgericht, das HO-Kaufhaus, der Marktplatz oder die Stasi-Bezirksverwaltung liegen in oder zumindest nahe der Innenstadt und sind in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar.