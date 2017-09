Unbekannte haben in der Nacht zu Sonnabend den Piloten einer Frachtmaschine am Flughafen Leipzig/Halle mit einem Laserpointer geblendet. Wie die Polizei mitteilt, befand sich die Frachtmaschine vom Typ Boeing 777F im Landeanflug. Wie die Polizei weiter mitteilte, konnte der Pilot das Flugzeug trotz der Störung sicher landen. Die Maschine gehört zur Flotte der deutschen Frachtfluggesellschaft "Aerologic", die ihren Sitz am Flughafen Leipzig/Halle hat.

Laser-Attacken im Luftverkehr Im juristischen Sinne wird das Blenden eines Piloten mittels Laserstrahls als Straftat gewertet. Nach § 315 StGB werden "gefährliche Eingriffe in den Bahn-, Schiffs- und Luftverkehr" mit Freiheitsstrafen bis zu zehn Jahren geahndet. Geld- oder Bewährungsstrafen sind in minder schweren Fällen jedoch auch möglich.

Bisher gab es in diesem Jahr allein in Sachsen sieben bekannte Fälle, bei denen Piloten mit Lasern geblendet wurden. Deutsche Airlines meldeten dem Luftfahrt-Bundesamt im vergangenen Jahr 141 Laser-Attacken, 36 davon richteten sich gegen die Piloten von Hubschraubern.

Leipzig gehörte im vergangenen Jahr zu den Städten in Deutschland mit den meisten Laserangriffen auf den Luftverkehr. Sieben der beim LBA gemeldeten Fälle ereigneten sich in der Messestadt. Damit rangiert der Flughafen Leipzig/Halle auf Rang sieben dieser Statistik. Die meisten Attacken gab es an den Flughäfen Berlin-Tegel und Düsseldorf mit 15 gemeldeten Fällen, gefolgt von Köln und Frankfurt mit je elf.



Die letzte Laser-Attacke am Flughafen Leipzig/Halle ereignete sich Ende Juli. Der betroffene Pilot konnte den Airbus jedoch sicher landen.



Quelle: MDR/tfr