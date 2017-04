Baby-Notarztwagen in Leipzig Felix soll Leben retten

In Leipzig gibt es seit Montag einen Baby-Notarztwagen. Das Hightech-Mobil "Felix" ist für die Bedürfnisse von Frühchen und kranken Neugeborenen ausgerüstet. Es verfügt über ein spezielles Dämpfungssystem, um Vibrationen, Bodenwellen und Schlaglöcher auszugleichen. Anders als in herkömmlichen Notarztwagen werden die kleinen Patienten quer zur Fahrtrichtung transportiert. Den Wagen können künftig das Universitätsklinikum Leipzig, das Klinikum St. Georg und das Herzzentrum nutzen. Damit kooperieren erstmals bundesweit drei Kliniken beim Einsatz des über 200.000 Euro teuren Fahrzeuges. Es wurde ausschließlich über Spenden finanziert. Deutschlandweit gibt es nun 18 derartige Rettungsfahrzeuge, darunter seit Ende des vergangenen Jahres in Chemnitz.