Streckenausbau in Sachsen Deutsche Bahn investiert 420 Millionen

Bequem, günstig und vor allem schnell - so kommen Reisende am liebsten ans Ziel. Damit das klappt, braucht es eine Menge Organisation, aber auch zeitnahe Verbindungen und zügige Züge. Das alles sind Baustellen, an denen die Deutsche Bahn momentan noch arbeitet. Damit das alles in Zukunft besser klappt, will der Konzern mehrere hundert Millionen Euro in das sächsische Streckennetz und seine Großprojekte investieren.