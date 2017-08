Nach zwölf Jahren Bauzeit Leipziger Paulinum ist fertig

Eigentlich sollten die Bauarbeiten am Leipziger Paulinum schon zur 600-Jahr-Feier der Universität vor rund acht Jahren abgeschlossen sein. Nun ist es endlich soweit: Das letzte Stück Wand ist verputzt und der letzte Nagel in die Wand geschlagen. Nun geht es nur noch um Feinheiten. Am ersten Dezemberwochenende will die Universität das Paulinum offiziell eröffnen.