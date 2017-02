Die Beach & Boat gilt als die größte Wassersportmesse Mitteldeutschlands. Hier geht es um alles, was das Herz des Wassersportlers begehrt: Boote, Sport und das nächste Reiseziel. Das wiederum bedeutet, die Halle 4 der Messe ist voll mit Yachten, Segel- und Motorbooten, Angelruten, Taucherausrüstung und was sonst noch zum Freizeitspaß am, im und auf dem Wasser gehört.

Wer keine Angst vor nassen Hosen hat, der kann sich wenige Meter weiter auch beim Stand-Up-Paddling versuchen. Hier stehen die Wassersportler auf einer Art Surfbrett und haben ein Paddel in der Hand. Mit dem bewegen sich die Tester vorwärts und steuern das Brett. Laut Erik Rechtschaffen muss hier aber niemand Angst haben, ins Wasser zu plumpsen: "In den letzten Jahren ist hier in Leipzig noch niemand gekentert. Stand-Up-Paddling ist längst nicht so schwierig wie es aussieht." Vivian steht zu Beginn der Messe auch das erste Mal auf dem Brett. Ihr Fazit: "Anfangs war es sehr wackelig, dann ging es. Ich habe schon gefragt wo ich das in Zukunft machen kann."