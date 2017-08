Nach dem Anschlag auf das Polizeirevier in Leipzig-Plagwitz ist am Dienstag ein mutmaßliches Bekennerschreiben aufgetaucht. Auf der Internetplattform "linksunten.indymedia.org" veröffentlichten Unbekannte unter dem Pseudonym "Karoline Klimper" einen längeren Text. Darin heißt es, man habe mit der Aktion ein Zeichen gegen "Staat, Bullen und Repression" setzen wollen.

Weiterhin stellen die Autoren des Schreibens einen Bezug zu einem besetzten Haus in Leipzig her. Das "Black Triangle" in der Arno-Nitzsche-Straße sei ein "autonomer Freiraum". Da die Verhandlungen über eine legale Nutzung des ehemaligen Umspannwerks mit der Deutschen Bahn gescheitert seien und eine Räumung des Gebäudes bevorstehe, habe "diese Räumung ihren Preis". Der Angriff auf das Polizeirevier sei "ein Vorgeschmack, was im Falle einer Räumung zu erwarten ist".