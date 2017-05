Berufungsprozess im KWL-Finanzskandal Leipzig bangt um 500 Millionen Euro

Millionenschwere Finanzdeals, geplatzte Kreditwetten und ein riesiger Skandal: Vor Jahren hatte sich der damalige Geschäftsführer der Leipziger Wasserwerke verzockt. Nun holen die Finanzdeals die Stadt Leipzig wieder ein. Am Montag startet in London der Berufungsprozess am Court of Appeal mit der Großbank UBS.