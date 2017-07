Rund anderthalb Jahre nach dem Mord am Besitzer eines Reiterhofs in Leipzig steht seit Dienstag die ehemalige Freundin des Täters vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft der 37-Jährigen Betrug vor. Sie soll den Mann über Jahre mit der Aussicht auf ein Millionenerbe getäuscht haben. So sei es ihr gelungen, dass der Mann ihr Leben finanzierte.



Der spätere Mörder, ein damals 50 Jahre alte Österreicher, hatte sich dafür von Freunden rund 350.000 Euro geliehen. Das Paar pflegte offenbar einen aufwendigen Lebenstil. Später habe die Frau erklärt, um ihr Erbe betrogen worden zu sein.