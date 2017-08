Oper, Flughafen und Porsche Leipzig wird zur Bienenstadt

Zentraler geht's nicht: Drei Bienenvölker wohnen mittlerweile auf dem Dach der Leipziger Oper. Gleich um die Ecke, am Schwanenteich, finden sie ihre Nahrung. Bildrechte: MDR/Niklas Tolkamp

Dass sich die Bienen gerade bei der Oper wohlfühlen sollen, klingt paradox. Schließlich steht das Gebäude mitten in der Stadt. Aber das Ansiedeln der Völker scheint problemlos geklappt zu haben. Besser noch: In der Stadt fühlen sich Bienen inzwischen teilweise wohler als in einigen ländlichen Regionen, die von Monokulturen und wenig Blütenvielfalt geprägt ist. Was für den Opernfan die Musik, ist für die Biene der Nektar.



Rund 100.000 Bienen leben auf dem Dach des Leipziger Opernhauses und finden reichlich Blüten - vor allem in dem kleinen Park hinter der Oper rund um den Schwanenteich. Für Ulrike Richter, Imkerin der "Opernbienen", ein super Standort: "Die Bienen können hier wirklich in der ganzen Stadt fliegen und da mal was finden und dort mal was finden. Hier stehen Zieräpfel in der Nähe und ganz viele Obstbäume, weil wir Gartenanlagen haben."