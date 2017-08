AWO-Tierpension Eilenburg Ein Team mit ganz viel Herz

Freudig und schwanzwedelnd läuft die Labrador-Hündin Leni in die "AWO-Tierpension" in Eilenburg. Ihr Frauchen Annemarie Koschwitz aus Thallwitz gibt sie für einige Tage ab, weil sie verreisen will. Doch für die Hündin ist das kein Problem. Leni kennt die Einrichtung und ihren Betreuer Marcel Damm seit Jahren. Der 28-Jährige betreut sie immer, wenn sie hier "Urlaub" macht. Zielstrebig läuft sie auf ihn zu und beide begrüßen sich herzlich. Schließlich setzt sich der Tierpfleger einfach auf den Boden und die Hündin legt sich zu ihm und lässt sich am Kopf kraulen. "Man merkt, sie ist wirklich angekommen. Ich kann sie ruhigen Gewissens hier lassen und in Urlaub fahren", freut sich ihr Frauchen.