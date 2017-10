Schlappe Akkus aus E-Autos bekommen bei BMW in Leipzig jetzt ein zweites Leben. Mit ihrer Hilfe speichert der Autohersteller den gewonnenen Strom seiner vier werkseigenen Windkrafträder. Diese Idee ist neu und wird nun erstmals in Leipzig umgesetzt.

Wenn sich die Akkus der E-Mobile nicht mehr ausreichend laden lassen, werden sie ausgetauscht und sind normalerweise Sondermüll. BMW baut die ausgedienten Batterien jetzt in eine eigens dafür entwickelte Speicherfarm ein. Sie wurde am Donnerstag in Betrieb genommen.

Dass die Alt-Akkus nicht mehr ihre volle Kapazität erreichen, spielt in der Speicherfarm keine Rolle. BWM geht derzeit davon aus, dass die Akkus in ihrem neuen Dasein noch einmal zehn Jahre genutzt werden können bevor sie dann tatsächlich recycelt werden müssen.

BMW hat in diese Speicherfarm zehn Millionen Euro investiert. Ziel ist es, diese Idee auch an anderen Produktionsstandorten zu errichten.

Bildrechte: BMW AG

Noch machen E-Autos nur einen Bruchteil des BMW-Absatzes aus. Von Januar bis September verkaufte der Münchner Konzern nach eigenen Angaben rund 1,8 Millionen Autos weltweit. Darunter waren nur 22.200 der elektrisch betriebenen Kleinwagen aus der i3-Reihe.



Derzeit verkauft sich der i3 vor allem im Ausland. In Deutschland gingen in diesem Jahr bislang 3.100 der E-Kleinwagen an Käufer. Die meisten der in Leipzig gefertigten i3 werden in Norwegen, den USA und in Großbritannien verkauft.