EU-Gericht Hohe Staatshilfen für BMW in Leipzig unzulässig

Es bleibt dabei: Dem Autobauer BMW stehen für die Fertigung von Elektroautos in Leipzig nur 17 Millionen Euro Fördergelder zu. Das hat das EU-Gericht in Luxemburg entschieden. Eigentlich hatte das Unternehmen 45 Millionen Euro beantragt. Doch nach dem heutigen Gerichtsurteil darf der Staat nicht mehr zahlen. Nach Ansicht der Luxemburger Richter haben sich Regionalbeihilfen auf ein Minimum zu beschränken, das notwendig ist, um Investitionen zu fördern.

Am BMW-Standort in Leipzig sorgte die Entscheidung für Überraschung. Sprecher Jochen Müller sagte MDR SACHSEN, man werde das Urteil sorgfältig prüfen und in den nächsten Wochen entscheiden, ob man in Berufung gehen werde. Der Autobauer hat zwei Monate Zeit, um sich an den dann zuständigen Europäischen Gerichtshof zu wenden.