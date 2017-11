Verdrahtet und verkabelt ist Polizeioberkommissarin Susanne Poost nicht mit ihrer neuen Bodycam. Sie klebt lediglich an einem Klettband an ihrer Uniform. Die Reveal RS2-X2 ist eine Kompaktkamera der besonderen Art. Sie kann bis zu acht Stunden Filmmaterial aufnehmen. Die Daten werden verschlüsselt auf dem internen Speicher abgelegt.

Kommt Susanne Poost nach einem Einsatz aufs Revier, stellt sie die Bodycam in eine Dockingstation, die an einem sogenannten Stand-Alone-Computer angeschlossen ist. Das heißt, der Rechner ist in kein Netzwerk eingebunden. Und die Daten wandern von der Kamera in den Computer übers Kabel und können damit auf dem Weg in den Rechner nicht von Dritten abgefangen werden. Die Aufzeichnungen werden 30 Tage gespeichert. Wenn sie Beweiskraft für ein Verfahren bekommen, auch länger.