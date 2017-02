Nach einer Sprengstoffdrohung ist eine Berufsschule in Borsdorf bei Leipzig geräumt worden. Nach Angaben der Polizei sprach ein noch unbekannter Mann am Mittwochmorgen zwei Schüler an und sagte ihnen, er habe eine Bombe in einem Rucksack. Die Schulleitung rief daraufhin die Polizei. Die Beamten evakuierten die Schule und sperrten das Areal weiträumig ab.