Bombendrohungen gegen Seniorenheime im Leipziger Land

Gegen 9 Uhr ging eine telefonische Bombenwarnung beim Seniorenstift am Park in Markranstädt ein. Es wurde umgehend mit der Evakuierung begonnen. Seitdem werden 130 Senioren in die 300 Meter entfernte Stadthalle gebracht. Die Polizei durchsucht derzeit das Heim-Gebäude.

Nach Bombedrohungen gegen ein Seniorenheim in Groitzsch am Sonntag und Grimma am Montagmorgen ist dies bereits die dritte anonyme Warnung. In Grimma wurden am Vormittag 48 Senioren in Sicherheit gebracht, in Groitzsch wurden in der Nacht 75 Bewohner aus ihrem Heim geholt. Bei der anschließenden Suche wurde keine Bombe gefunden, die Bewohner konnten wieder zurückkehren. Hintergründe sind laut Polizei noch nicht bekannt.