Die Blaue Amaryllis, mit Botanischem Namen Worsleya procera, ist für Pflanzenfreunde so bedeutend, schön und selten, wie für Briefmarkenliebhaber die Blaue Mauritius. Im Gegensatz zur Briefmarke ist aber die Pflanze eine riesige Erscheinung: Ihre Zwiebel misst etwa 1,5 Meter, an deren Ende sich ein Blattschopf von zweizeilig angeordneten, bogenförmigen Blättern entwickelt. Die "Krönung" ist der Blütenstand aus fünf bis zehn Einzelblüten, die jeweils schon eine Länge von fast 30 Zentimeter erreichen.



Normalerweise ist die Blaue Amaryllis im Norden Brasiliens, in hohen Gebirgslagen, zu Hause. Dort heißt sie "Empress of Brasil" - Kaiserin von Brasilien. In Leipzig kann sie derzeit im Botanischen Garten bestaunt werden - seit vier Jahren endlich wieder mit Blüte.