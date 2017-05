Einer der Autoren des Blattes war Sándor Márai, der die Satire als das "Brausepulver im Nachtgeschirr" der Leipziger bezeichnete: Etwas "prickelndes" in einem sehr intimen Raum, was die Leute sowohl im negativen als auch im positiven Sinne reizt. Trotz des schönen Wetters kamen viele Interessierte am Sonntag in die Deutsche Nationalbibliothek, genauer in den "Goldenen Tresor", um sich die Ausstellung anzuschauen. Bildrechte: MDR/Lily Meyer