Blauer Himmel und eine strahlende Frühlingssonne über Leipzig - wer könnte da nicht glücklich und zufrieden sein? Doch natürlich sind nicht nur steigende Temperaturen wichtig für ein möglichst sorgloses Leben. Was die Leipziger beschäftigt und wo es hakt, hat die Stadtverwaltung in ihrer jährlichen Bürgerumfrage ermittelt.

Das Amt für Wahlen und Statistik kommt zu dem Urteil: "Leipzig ist eine glückliche Stadt - 79 Prozent sind mit ihrem Leben (sehr) zufrieden, etwa zwei Drittel blicken optimistisch in die Zukunft." Laut Statistik sind Zufriedenheit und Zukunftsaussichten der Leipziger in den vergangenen Jahren nahezu gleich geblieben. Das zeigt die Auswertung der vorangegangenen Bürgerbefragungen.

Dort finden sich auch die gestiegenen Wohnkosten und ein Aspekt, der bei der Bürgerumfrage 2016 ganz neu ist: die Fremdenfeindlichkeit. 18 Prozent der Befragten sehen die als drängendes Problem der Stadt an. Das bereits existierende "Zusammenleben mit Ausländern" (14 Prozent) rutschte im Ranking gleichzeitig um acht Stellen nach unten. Für Andrea Schulz vom Stadtforschungsamt hat sich hier eine Lücke geschlossen: "Den Begriff 'Zusammenleben mit Ausländern' kann man unterschiedlich deuten. Will dort jemand eine gewisse Art von Fremdenfeindlichkeit kundtun? Oder hat er die beobachtet? Und um da besser differenzieren zu können, haben wir die Fremdenfeindlichkeit konkret benannt und die ist spontan auf dem sechsten Platz gelandet."

Bildrechte: MDR/Katharina Pritzkow

Auffallend an den aktuellen Ergebnissen ist auch, dass immer mehr Leipziger das Gefühl haben, dass es nicht nur ihnen persönlich besser geht, sondern auch der Stadt. "Beide Kurven im Diagramm steigen zwar seit Jahren an", erklärt die Leiterin der Abteilung Stadtforschung, Andrea Schulz. "Aber in der Vergangenheit gab es da eine ziemliche große Diskrepanz. Also viele Befragte haben die eigene Situation vergleichsweise gut eingeschätzt, aber die der Stadt eher nicht. Und da gibt es seit einigen Jahren eine Annäherung."