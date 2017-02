Der Kleinbus wurde speziell für den Betrieb als Bürgerbus umgerüstet. Der Achtsitzer bietet auch Platz für Rollator, Rollstuhl und Kinderwagen. Die Mehrzweckfläche des Fahrzeugs ist in Niederflur ausgerüstet, so dass der Einstieg mit Kinderwagen problemlos möglich ist. Für Rollstühle gibt es zusätzlich eine Rampe. Künftig steuert der Bus immer dienstags und freitags auf Anforderung die 18 Ortsteile der Gemeinde an, bietet Routen nach Beilrode und in die Kreisstadt Torgau, aber auch Fahrten nach Belgern und in die brandenburgischen Nachbarstädte Mühlberg und Falkenberg an. Eine telefonische Vorbestellung ist immer montags und mittwochs von 15 bis 17 Uhr möglich. Am Donnerstagnachmittag wird eine feste Linienfahrt durch die Gemeinde angeboten.