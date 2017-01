So wurde dann auch mit 446 Stimmen der Beschlussempfehlung des Ausschusses zugestimmt. Das heißt, der Antrag der Linken wurde abgelehnt, da CDU und SPD mehrheitlich gegen ihn stimmten. Bereits in der Sitzung des Ausschusses für Arbeit und Soziales am 14. Dezember 2016 war der Antrag vorberaten und im Bericht die Ablehnung empfohlen worden.

Schon im Vorfeld hatten ehemalige Mitarbeiter des früheren Braunkohle-Veredlungswerkes Bundestagspräsident Norbert Lammert dazu aufgefordert, die Abstimmung über die Empfehlung zu vertagen und eine juristische Einzelprüfung vorzunehmen. Sie sei inhaltlich falsch, erklärte Klaus-Dieter Wolf, einer der betroffenen Bergleute. Es gebe keine Rechtsbezüge, keine Quellenangaben und die Empfehlung enthalte nur Behauptungen, die nicht begründet seien. So erkläre die CDU in der Vorlage unter anderem, die Bergleute hätten nicht in die Rentenkasse eingezahlt und seien somit nicht bezugsberechtigt. Die SPD spreche in der Empfehlung davon, dass der Fall der Kumpels aus Espenhain juristisch ausgewertet sei. Auch das sei nicht richtig, so Wolf, bislang gebe es kein einziges Urteil dazu. Sollte der Bundestag die Empfehlung annehmen, so Wolf, würden die Leistungen der Bergleute regelrecht negiert.