Den ersten Baggerbiss vollzog am Mittwoch Oberbürgermeister Burkhard Jung. In seiner Ansprache betonte er, wie froh er sei, diesen städtebaulichen Missstand endlich ad acta legen zu können.

Auch Leipzigs Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau ist froh über das glückliche und vor allem architektonisch gelungene Ende. Durch die Komplettierung des Petersbogens erhalte der Platz den letzten fehlenden Stein seiner Fassung, so die Bürgermeisterin. Der Neubau schließe an die vorhandene Überdachung der rückwärtigen Schloßgasse und an das benachbarte Merkurhaus an und werde sich im Untergeschoss mit dem Petersbogen verbinden.