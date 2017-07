Christopher Street Day in Leipzig Stop Hate!

Christopher-Street-Day - kurz CSD - ist kein schrilles Partytreiben, sondern es geht um ein ernstes Anliegen: Die Akzeptanz von Lesben, Schwulen, Transgendern* und intergeschlechtlichen Menschen in der Gesellschaft. Noch immer werden sie ausgegrenzt oder diskriminiert. Am Sonnabend demonstrierten Tausende in Leipzig beim Christopher Street Day für mehr Toleranz, Akzeptanz und Vielfalt in der Sexualität.