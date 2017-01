15 Themenräume umfasst nun die Ausstellung – fünf von ihnen sind komplett neu: Kaffee als Kolonialware zum Beispiel, in der DDR oder auch als Fair-Trade-Produkt sind Themen, die sich nun im Museum finden. Weiterhin zu sehen ist aber auch die historische Tassen-Sammlung. Die wäre ohne den Siegeszug der gerösteten Bohne im 18. Jahrhundert in Europa vielleicht gar nicht zustande gekommen, weiß Rodekamp:

Erst kam der Henkel, dann der Bartschutz. Bildrechte: MDR/Katharina Pritzkow

"Natürlich hat Kaffee, das neue heiße Getränk, das man in Europa so gar nicht kannte, dazu geführt, dass man sich neue Tischkulturen überlegen musste. Und die Tasse ist gewissermaßen ein Ergebnis dieser neuen Heißgetränke. Denn an den Becher kam einen Henkel, um den heißen Becher besser in der Hand halten zu können."