Die weltweiten Cyberattacken haben auch am Hauptbahnhof Leipzig für einen Ausfall der digitalen Anzeigetafeln gesorgt. Das sogenannte Reiseinformationssystem war am Samstagmorgen nahezu vollständig betroffen. Nur der Hinweis "Bitte Aushangfahrplan beachten" war auf den Tafeln zu lesen.

Die Bahn informierte mit Lautsprecherdurchsagen die Reisenden über die "technische Störung" und aktuelle Informationen. Wie eine Reporterin von MDR SACHSEN vor Ort erfahren konnte, war die Lage relative entspannt. Viele Reisende hätten sich an den analogen Aushängen oder per Smartphone orientiert sowie die Serviceschalter in Anspruch genommen.



Einschränkungen im Zugverkehr gab es nach Angaben der Deutschen Bahn nicht. Der Nah- und Fernverkehr sowie die S-Bahnen rollten planmäßig, so ein Bahnsprecher.