Wer an der Hochschule der Sächsischen Polizei in der Oberlausitz eine sechsmonatige fachtheoretische Ausbildung und ein sechsmonatiges Praktikum beim Landeskriminalamt und in den Polizeidirektionen absolviert, darf sich Cyberpolizist oder Cybercop nennen. Diese Sonderlaufbahn gibt es seit kurzem bei der sächsischen Polizei. Laut Innenministerium haben die ersten Absolventen im Herbst 2016 die Laufbahn abgeschlossen und stehen nun zur Verfügung.

Die Cyberpolizisten unterstützen die speziell für Internetkriminalität zuständigen Kommissariate in den sächsischen Polizeidirektionen. Doch genügend Fachkräfte zur Ausbildung als Experten für Cyber-Kriminalität zu finden, ist nicht so einfach, sagt Heiko Höfer, Leiter des Cyber-Crime-Kommissariats der Polizeidirektion Leipzig. Deshalb hat die Polizei Sachsen im März eine Kampagne an Hochschulen in Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg gestartet.