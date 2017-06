500 ml lassen sich die Freiwilligen bei einer Vollblutspende abzapfen. Nadel rein, zum pumpen die Faust ballen und nach rund zehn Minuten ist das Prozedere vorbei. Was viele der Spender nicht wissen: So wie das Blut aus ihrem Arm kommt, wird es nicht dem Patienten im OP verabreicht. Damit die Blutspende zum Einsatz kommen kann, müssen die Blutspendeeinrichtungen viel Arbeit investieren.

Das liegt an der Mischung, aus der das Blut besteht, erklärt Dr. Zimmermann vom Blutspendedienst Haema in Leipzig: "Wir haben vier Bestandteile: die roten Blutzellen, die weißen Blutzellen, dann noch die Blutplättchen und das Plasma. Zu Arzneimitteln verarbeiten können wir alles bis auf die weißen Blutzellen."

Im Verarbeitungszentrum in Leipzig kommen täglich Spenden aus ganz Deutschland an. Dann sind natürlich noch alle Bestandteile durcheinander gemischt. Damit daraus ein Arzneimittel entstehen kann, müssen die Komponenten voneinander getrennt werden und das klappt mit verschiedenen Methoden, weiß Zimmermann: "Sie müssen im Prinzip drei Herstellungsvorgänge beherrschen: Sie müssen jedes Vollblut irgendwann mal zentrifugieren, filtrieren und aufteilen."

Die Arbeitsschritte hören sich zwar ziemlich ähnlich an, sind im Labor aber komplett unterschiedlich. Bei der Filtration beispielsweise fließt das Vollblut durch eine spezielle Filtermembran - eine Art Sieb. Weiße Blutkörperchen und Blutplättchen bleiben darin hängen. Übrig bleibt ein Gemisch aus flüssigem Blutplasma und roten Blutkörperchen. Die zwei kann man mit Hilfe der Zentrifuge trennen. Das gelbliche Plasma schwimmt dann oben, die roten Blutzellen sinken nach unten. Beim anschließenden Aufteilen werden Plasma und rote Blutkörperchen dann in separate Beutel gepresst. Danach kommt alles in die Kühlung.

Das Besondere an dem ganzen Verarbeitungsprozess: Das Blut muss dafür nicht aus dem Spendebeutel. "Das ist nicht nur ein einfacher Entnahmebeutel, den wir verwenden. An diesem Beutel sind noch drei Satellitenbeutel – das ist also ein Vierfach-Beutel-System. Die sind alle über Schläuche verbunden und die komplette Verarbeitung des Blutes erfolgt nur in diesen Beuteln."