Schnee am Sonntag Leipziger nehmen Rodelpisten in Beschlag

In der Nacht zu Sonntag hat es in Leipzig kräftig geschneit. Am Sonntagvormittag ging es dann für viele Leipziger in die Parks. Kinder und Eltern fuhren Schlitten, bauten Schneemänner oder spazierten durch die weiße Landschaft. Während der zweijährige Krut zum ersten Mal Schnee erlebte, war Katrin bereits mit ihren Skiern im Leipziger Johannapark unterwegs.