Verkehrspsychologe Ralf Hickethier Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Im bundesweiten Verkehrssünder-Ranking nimmt Leipzig Platz zwei ein. Können Sie sich das erklären?

Irgendwie schon. Es ist generell so, dass wir immer die Art, wie wir grundsätzlich denken, wie wir innerlich ticken, zeigen müssen, bei allem was wir tun – auch beim Autofahren. Da können wir uns wenig verstellen. Und wenn die Leipziger da so häufig auffallen, dann vermute ich, dass dort ein freiheitliches, Vorschriften kritisches Denken zum Ausdruck kommt. Sie sind mutig bis an den Rand des Erlaubten zu gehen und auch mal darüber hinaus, mutiger möglicherweise als die Bewohner andere Städte. Und das könnte wieder aus der Geschichte kommen, denn Leipzig ist ja eine Geschäfts- und Handelsstadt, wo schon immer großräumig gedacht wurde, während andere Städte konservativer sind. Und ich glaube, das schlägt sich auch im Fahrverhalten nieder.

Sie selbst leben ja hier in Leipzig. Was macht den Leipziger als Autofahrer denn aus?

Mir fällt erst mal mehr der Leipziger als Fahrradfahrer auf. Und da merke ich, dass er besonders undiszipliniert ist, dass er keine Geduld hat und dass er rote Ampeln nur als Vorschlag empfindet. Als Autofahrer kann ich jetzt von meinen Erlebnissen nicht zwischen Leipzig und anderen Städten unterscheiden.

Nun fallen in diesem Ranking drei Städte aus den neuen Bundesländern besonders auf. Gibt es dafür aus ihrer Sicht irgendeine Erklärung?

Nein auf Anhieb nicht. Man könnte jetzt immer sagen, wo Normen und Verhaltensanforderungen länger gewachsen sind, da kann man sie besser einhalten. Und das Punktesystem ist bei uns ja neuer. Aber andererseits ist es ja auch schon wieder 25 Jahre her.

Hickethier zu Pendlern: "Wer mehr fährt, ist auch mehr gefährdet, Fehler zu machen." Bildrechte: IMAGO Ist möglicherweise ein Ansatz, dass die Menschen aus diesem Teil Deutschlands mehr pendeln müssen, grundsätzlich mehr unterwegs sind?

Das könnte durchaus eine Erklärung sein. Wer mehr fährt, ist auch mehr gefährdet, Fehler zu machen. Andererseits ist er auch durch das viele fahren ein Profi geworden, von dem man auch erwarten können müsste, dass er inzwischen weiß, wie's läuft und dass er wenigstens nicht die Punktegrenze erreicht, wenn er schon die Vorschriften missachtet.



Ein Ergebnis dieser Befragung ist auch, dass Männer doppelt so viele Punkte kassieren wie Frauen. Ist das überraschend?

Nein. Das ist logisch und typisch. Wenn sich Mentalität und inneres Denken in unserem Verhalten spiegeln, besonders im körperlichen Verhalten, dann ist die kämpferische Art von Männern doch stärker ausgeprägt - gewinnen wollen, sich nicht gefallen lassen, dass man überholt wird, dagegenhalten, selbst überholen.

Ich glaube Frauen wollen nicht so häufig gewinnen. Die können einfach sagen, na gut, dann fährt er eben vorbei. Männern fällt das oft schwerer.

Gibt es denn Altersgruppen, die in ihrem Fahrstil besonders auffällig sind?

Das sollten eigentlich die ganz Jungen sein, weil das Heißsporne sind, vor allem die jungen Männer, die zeigen wollen, was sie können. Aber wir haben in Deutschland ein wirklich gut funktionierendes System der Verhaltensregulierung. Sowie sie ein einziges Punktedelikt haben, müssen Sie zum Aufbauseminar. Das kostet viel Geld und viel Zeit. Und dann lernen Sie, sich schnell zu benehmen, so dass die Ausgangshypothese, die müssten am häufigsten auffallen, doch nicht mehr zutrifft. Es sind eher die jungen Erwachsenen, die die Probezeit hinter sich haben und nun denken, jetzt kann ich auch mal zeigen, wer ich bin.

Halten Sie das Punktesystem grundsätzlich für ein gutes System, um den Verkehrssünden bei zu kommen?

Ich halte es für ein sehr gutes Instrument, weil man einerseits Fehler macht. Menschen machen Fehler. Aber damit haben wir eine Grenze: Es gibt zunächst Verwarnungen, Geldstrafen und dann erst Punkte. Und ein Punkt ist noch kein Todesurteil. Man hat Gelegenheit, daraus zu lernen. Das ist ein System, das sich sehr bewährt hat.

Das wirkt auch auf den aggressiven Autofahrer? Auf den notorischen Raser? Das bringt Läuterung?

Aus meiner Erfahrung ja. Auf jeden Fall. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo immer mehr Menschen machen, was sie wollen und sich nicht darum kümmern, was verlangt und erwartet wird. Aber das Punktesystem ist ein scharfes Schwert. Der Führerschein ist so wichtig, und wenn die Raser merken, die Punkte wachsen und es besteht die Gefahr, dass ich ihn abgeben und dann eine MPU machen muss, das wirkt sehr disziplinierend.

Was sagt mein Fahrstil eigentlich grundsätzlich über mich als Person aus?

Man sieht gelassene Persönlichkeiten, die mit sich im Reinen sind, die ihren inneren Frieden haben. Die müssen nicht zeigen, was bin ich für ein Hecht. Diese Typen fahren meist vorausschauend und gelassen. Das können Sie gut beobachten. Jemand der ängstlich ist, der kein Selbstbewusstsein hat, der ist auch im Fahrstil unentschlossen. Oder man sieht Leute, die so genannten Gutmenschen, die bei Fahrspurverengungen gleich drei Fahrer rein lassen. Das ist kontraproduktiv. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass man auf der Spur, die einbiegen muss, schneller voran kommt, als auf der anderen Spur, weil es eben zu viele Menschen gibt, die sich damit wichtig tun wollen.

Hickethier fordert mehr mobile Blitzer, um Rasern Herr zu werden. Bildrechte: MDR/Bernd März Wenn die Leipziger die zweitschlimmsten Raser Deutschlands sind, was sagt das über Sie aus?

Sie sind offenbar unter Druck. Sie haben viel vor und haben sich vielleicht auch zu viel vorgenommen, haben ein Leben mit zu vielen engen, zu dichten Aufgaben. Es könnte auch sein, dass jemand, der im Leben nicht so viel Erfolg hat, beruflichen oder in der Beziehung, unbewusst wenigstens auf der Straße der Sieger sein will. Das Auto dient als Ausgleich. Wenigstens jetzt bin ich mal nicht der Dumme.



Besteht denn ihrer Ansicht nach Handlungsbedarf? Muss man den Rasern beibringen, wie man ein bisschen mehr Ruhe in den Autoverkehr bekommt?

Ja. Generell besteht Handlungsbedarf aber nicht darin, Moralpredigten zu halten, sondern man muss die Fahrer konsequent spüren lassen, dass jedes falsche Verhalten seine Folgen hat. Also müsste man entschieden mehr mobile Blitzer einsetzen. Wir Menschen sind so: Ohne Strafen lernen wir nicht, Rücksicht zu nehmen. Wir wollen immer Erster sein und gewinnen. Das ist unsere Natur.