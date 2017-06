Zwei Männer haben offenbar eine wertvolle Silbermedaille aus einem Geschäft in der Leipziger Innenstadt gestohlen. Nach Angaben der Polizei waren die mutmaßlichen Diebe am Mittwochabend in den Laden gegangen und nutzten einen unbeobachteten Moment. Demnach sei der Verkäufer für wenige Augenblicke nicht im Verkaufsraum gewesen. In der Zeit verschwand die Medaille aus der Schaufensterauslage.